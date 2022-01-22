Дуров допустил отток IT-специалистов из России после запрета криптовалют
По его словам, цифровые деньги связаны с системой блокчейна, которая может положительно влиять на многие сферы жизни.
© VK / Павел Дуров
Тотальный запрет криптовалют в России может обернуться оттоком из страны квалифицированных специалистов в этой сфере, а также приведёт к уничтожению целых отраслей экономики. Такое мнение высказал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
По словам разработчика, развитые страны не запрещают криптовалюты, поскольку это неизбежно приводит к торможению развития блокчейн-технологий, которые повышают эффективность и безопасность многих сфер жизни. Дуров подчеркнул, что на сегодняшний день Россия является одной из лидирующих стран по количеству специалистов блокчейна. Поэтому в ситуации с криптовалютами необходимо вдумчивое регулирование, добавил предприниматель.
"Стремление регулировать хождение криптовалют естественно со стороны любого финансового органа. Рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребёнка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере", — написал Дуров в своём телеграм-канале.
Напомним, что Центробанк предложил полностью запретить в России оборот и майнинг криптовалют. По мнению регулятора, такие цифровые валюты ставят под угрозу энергообеспечение жилых домов, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки России.
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