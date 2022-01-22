Биткоин обновил минимум с июля 2021 года

К 11:30 мск курс биткоина немного поднялся, цифровая монета торгуется по 35,5 тысячи долларов. При этом рыночная капитализация этой криптовалюты снизилась до 674 миллиардов долларов.

Ранее Лайф писал, что Центробанк предложил запретить в России оборот и майнинг криптовалют. В ЦБ считают, что такие цифровые валюты ставят под угрозу энергообеспечение жилых домов, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки России. В свою очередь, экономист Беляев назвал решение регулятора "глубоким и продуманным". По его мнению, подобные операции подрывают денежное обращение страны и негативно влияют на всю российскую экономику.