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Биткоин обновил минимум с июля 2021 года

Рыночная капитализация монеты снизилась до 674 миллиардов долларов.

22 января, 08:54

© Pixabay

Биткоин за сутки подешевел на 9%. Утром 22 января цена первой в мире криптовалюты обновила минимум с 24 июля прошлого года — 35,1 тысячи долларов (примерно 2,7 миллиона рублей).

К 11:30 мск курс биткоина немного поднялся, цифровая монета торгуется по 35,5 тысячи долларов. При этом рыночная капитализация этой криптовалюты снизилась до 674 миллиардов долларов.

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Ранее Лайф писал, что Центробанк предложил запретить в России оборот и майнинг криптовалют. В ЦБ считают, что такие цифровые валюты ставят под угрозу энергообеспечение жилых домов, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки России. В свою очередь, экономист Беляев назвал решение регулятора "глубоким и продуманным". По его мнению, подобные операции подрывают денежное обращение страны и негативно влияют на всю российскую экономику.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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