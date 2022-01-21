Выше инфляции: Почему цены в платёжках ЖКХ выросли уже с января Многие граждане, получив платёжки за первый месяц нынешнего года и сравнив их с прошлогодними, заметили, что стоимость услуг увеличилась. Почему так происходит и стоит ли ожидать нового повышения цен - разбирался Лайф. 20 января, 21:40 Фото © ТАСС/Егор Алеев

В России очередное повышение коммунальных тарифов официально запланировано на июль, об этом сказано в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р. Однако жители сразу нескольких крупных городов, получив платёжные документы за первый месяц нынешнего года и сравнив их с прошлогодними, при примерно одинаковом количестве потребленных ресурсов заметили рост расходной части в строке “итого” порядка 4%. Оказывается, это произошло в связи с ростом тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), решение о повышении которых было утверждено ещё в прошлом году, но вступили в силу эти тарифы только с первого января 2022 года.

При этом для жителей Москвы в ежемесячные платёжки добавили новую строчку “Обращение с ТКО”, но это не дополнительный платёж. Раньше для московских плательщиков вывоз мусора входил в позицию “Содержание жилого помещения”, теперь вид столичных платежек привели к тому, каким он должен быть по закону. Вот только произошло это с одновременным фактическим подорожанием услуг, что отразилось на строке “итого” средним плюсом почти в 300 рублей (то есть за год 3600 рублей). А если принять во внимание, что со второй половины года тарифы вырастут в связи с вступлением в действие Распоряжения № 3072-р (например, в Москве подорожание составит 6%, а в Петербурге 6,5%) ,то в целом выходит, что отрасль жилищно-коммунального хозяйства уже позаботилась, чтобы доходы коммунальщиков, как минимум были выше прогнозируемой в РФ на 2022 год инфляции в 5,9–6,2%. А обычный потребитель к указанному повышению должен будет ещё приплюсовать свои расходы на электричество и газ, которые в некоторых регионах тоже подорожают.

Согласно данным Росстата в прошлом году плата за коммунальные и иные жилищные услуги выросла чуть более, чем на 3%, и это на фоне почти двукратного увеличения инфляции. Почему же в этом году при запланированном снижении инфляционных ожиданий возникает такой рост по ЖКХ-тарифам?

— Всё дело в методике расчетов, - уверен кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олег Абелев. - В данных Росстата обобщены средние цифры по стране, да и те взяты без перерасчёта за прошлые периоды и без тех штрафов, которые начислили и взыскали с граждан коммунальщики. Если бы учёт вёлся по фактическим сведениям из платёжек и в разрезе каждого региона, то величина плюса в росте тарифов была бы близка к двузначной.

Мнение аналитика подтверждает исследование фонда “Институт экономики города” (данную исследовательскую организацию часто привлекают для экспертной оценки законопроектов, подготовленных депутатами Госдумы, и нормативных актов различных госорганов). Фонд утверждает, что реальный рост тарифов при доведении их до экономически обоснованных, то есть если учесть затраты на развитие коммунальной инфраструктуры и потери в связи с ростом неплатежей со стороны населения - мог бы достичь 20%.

— Конечно, номинально до такой величины тарифы ЖКХ в ближайшие год-два не дорастут, - считает старший юрист компании “Европейский дом права” Залимхан Магомедов. — Это противоречит тем ограничениям, что устанавливает правительство. Ведь если “отпустить” тарифы, то государству придётся оказывать помощь в субсидировании оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) большему количеству россиян, которые не смогут платить по “коммерческим” расценкам. Так ни в одном государстве не делается. Вот поэтому и вводятся некие предельные индексы повышение коммунальных тарифов.

Однако стоит заметить, что “предельными индексами” ограничиваются не все тарифы. Например, отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, электроэнергия и вывоз мусора в круг попадающих под ограничения входят. А вот, например, плата за содержание и ремонт жилья или за капремонт - нет.

Не случайно осенью прошлого года Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС поручено усилить адресную поддержку россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) - по видимому, это продиктовано ростом неплатежей со стороны граждан.

На сегодня по установленным правительством нормативам в 58 субъектах РФ максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ, составляет порядка 22% от их доходов, в 24 субъектах этот показатель не превышает 21%, а в трех субъектах — 15%. Формально расходы на оплату коммуналки, которые превышают установленный в регионе размер, оплачиваются за счет региональных же бюджетов. Однако на самом деле даже при наличии господдержки всё не так просто.

Во-первых, льготы в большинстве регионов рассчитываются только на оплату норматива площади жилья на одного человека. Как правило его рассчитывают на основе параметров, указанных в части 1 статьи 50 Жилищного кодекса РФ: 33 кв. м на одиноко проживающего, 42 кв. м - на состоящих в браке граждан, 18 кв. м - на каждого члена семьи (трёх и более человек).

Во-вторых, чтобы получить положенные льготы, гражданам необходимо соблюсти заявительный порядок (подать в региональные органы социальной защиты заявление и копии документов, подтверждающих право на субсидию, можно лично или по почте), а после в течение 10 дней ждать решения. Бывают случаи, что в субсидии отказывают, тогда приходится доказывать свое право через суд.

В-третьих, льготы предоставляются на определенный срок. Например, федеральная субсидия по оплате ЖКУ - устанавливается на шесть месяцев. А если за это время положение плательщика не улучшится, то придется заявление подавать по-новой. В период первой волны коронакризиса Правительство РФ автоматически продлевало период действия одобренных, но истекших по срокам субсидий без подачи нового заявления (Постановление Правительства РФ №1703 от 19.10.2020), но это делалось в виде исключения.

В-четвёртых, на государственные субсидии, как правило, не могут претендовать должники по ЖКУ.

Альтернативные предложения

О том, что механизм формирования тарифов, когда даже с учётом госсубсидий не все граждане имеют возможность оплачивать ЖКУ - не совершенен, говорится давно и на разных уровнях. Например при рассмотрении поправок в закон “О водоснабжении и водоотведении” (№416-ФЗ) в Госдуме звучали предложения об установлении максимальных нормативов расходов воды в сутки на каждого гражданина РФ. А Союз потребителей РФ осенью прошлого года направил в правительство предложение ввести ограничение потребления электроэнергии в виде 100 кВт /ч на человека в месяц. Оба этих предложения на федеральном уровне рассмотрены не были, однако обсуждались предложения о введении дифференцированных тарифов на все виды ресурсов для регионов РФ, когда плата может быть выше при потреблении более неких установленных региональных норм. Но пока речь о дифференцированной оплате не идёт, россиянам остаётся приготовится платить по установленным правительством тарифам.

Авторы Максим Греков