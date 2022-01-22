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Медведев вышел в четвёртый круг Australian Open

Его следующим соперником станет американец Максим Кресси.

22 января, 08:58
<p>Фото © ТАСС / EPA / DAVE HUNT</p>

Фото © ТАСС / EPA / DAVE HUNT

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Australian Open, обыграв спортсмена из Нидерландов Ботика ван де Зандшульпа.

Управиться россиянин сумел почти за два часа. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:2 в пользу Медведева.

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В следующем раунде вторая ракетка мира встретится с американцем Максимом Кресси, который переиграл Кристофера О'Коннелла из Австралии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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