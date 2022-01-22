Медведев вышел в четвёртый круг Australian Open
Его следующим соперником станет американец Максим Кресси.
Фото © ТАСС / EPA / DAVE HUNT
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Australian Open, обыграв спортсмена из Нидерландов Ботика ван де Зандшульпа.
Управиться россиянин сумел почти за два часа. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:2 в пользу Медведева.
Второе поражение россиян за день: Теннисист Карацев проиграл французу Маннарино и завершил выступление на Australian Open
В следующем раунде вторая ракетка мира встретится с американцем Максимом Кресси, который переиграл Кристофера О'Коннелла из Австралии.
Комментариев: 0