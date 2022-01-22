Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Australian Open, обыграв спортсмена из Нидерландов Ботика ван де Зандшульпа.

Управиться россиянин сумел почти за два часа. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:2 в пользу Медведева.