В Москве и Подмосковье продлили "жёлтый" уровень опасности из-за гололедицы

В Москве и Подмосковье продлили "жёлтый" уровень опасности в связи с гололедицей. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Жёлтый — погода потенциально опасна", — говорится на сайте учреждения.

Как следует из данных синоптиков, предупреждение о гололедице в столичном регионе будет действовать до 6 утра 24 января.