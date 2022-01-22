В Москве и Подмосковье продлили "жёлтый" уровень опасности из-за гололедицы
Как сообщили в Гидрометцентре, предупреждение будет действовать до утра 24 января.
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В Москве и Подмосковье продлили "жёлтый" уровень опасности в связи с гололедицей. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
"Жёлтый — погода потенциально опасна", — говорится на сайте учреждения.
Как следует из данных синоптиков, предупреждение о гололедице в столичном регионе будет действовать до 6 утра 24 января.
Ранее Лайф сообщал, что МЧС предупредило жителей Краснодарского края о возможном повышении уровня воды в реках.
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