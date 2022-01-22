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В Москве и Подмосковье продлили "жёлтый" уровень опасности из-за гололедицы

Как сообщили в Гидрометцентре, предупреждение будет действовать до утра 24 января.

22 января, 09:14
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

В Москве и Подмосковье продлили "жёлтый" уровень опасности в связи с гололедицей. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Жёлтый — погода потенциально опасна", — говорится на сайте учреждения.

Как следует из данных синоптиков, предупреждение о гололедице в столичном регионе будет действовать до 6 утра 24 января.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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