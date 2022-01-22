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Путин обсудил с Пашиняном переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности

В ходе беседы они также отметили целесообразность продолжения работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

22 января, 09:38
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67365/photos/67174" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Государственные деятели обсудили вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией армяно-азербайджанской границы, перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ, а также переговоры с США по гарантиям безопасности РФ.

"Рассмотрены практические аспекты реализации договорённостей, зафиксированных в трёхсторонних заявлениях лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, в том числе вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией армяно-азербайджанской границы", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ходе беседы отметили целесообразность продолжения работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция). Также обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия стран в рамках ОДКБ. Кроме того, Путин кратко проинформировал Пашиняна о ходе переговоров с США и их союзниками по гарантиям безопасности.

Путин рассказал президенту Финляндии о подходах РФ к гарантиям безопасности

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А ранее Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Пакистана. Имран Хан отметил, что российского лидера широко поддерживают в его стране и в целом в мусульманском мире.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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