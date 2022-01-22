Путин обсудил с Пашиняном переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Государственные деятели обсудили вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией армяно-азербайджанской границы, перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ, а также переговоры с США по гарантиям безопасности РФ.

"Рассмотрены практические аспекты реализации договорённостей, зафиксированных в трёхсторонних заявлениях лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, в том числе вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией армяно-азербайджанской границы", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ходе беседы отметили целесообразность продолжения работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция). Также обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия стран в рамках ОДКБ. Кроме того, Путин кратко проинформировал Пашиняна о ходе переговоров с США и их союзниками по гарантиям безопасности.