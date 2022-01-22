Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки по факту смерти рожениц в Северной Осетии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту смерти рожениц в Северной Осетии. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Речь идёт о восьми случаях, зафиксированных в республике в период с сентября по декабрь 2021 года. Все они произошли в Правобережной районной больнице. Как сообщили в правительстве региона, шесть женщин скончались в родительном отделении для беременных с коронавирусом.

"Главой ведомства А.И. Бастрыкиным руководителю республиканского управления СК России Устову В.Х. поручено доложить о ходе проведения проверочных мероприятий, о причинах гибели женщин, а также о мерах, предпринимаемых СУ СК России по Республике Северная Осетия – Алания в сложившейся ситуации", — говорится в сообщении ведомства.