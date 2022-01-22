Касаткина проиграла Швентек в третьем круге Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Польши Иге Швентек в третьем круге Australian Open и завершила своё выступление на турнире.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу представительницы Польши. Отметим, что матч продолжался 1 час 34 минуты.

Примечательно, что следующей соперницей Швентек может стать ещё одна россиянка — Анастасия Павлюченкова, которая для этого должна переиграть Сорану Кырстю из Румынии.