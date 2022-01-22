НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Касаткина проиграла Швентек в третьем круге Australian Open

Её обидчица в следующем раунде может встретиться с ещё одной представительницей нашей страны.

22 января, 09:52
<p>Фото © ТАСС / EPA / JASON O&#x27;BRIEN</p>

Фото © ТАСС / EPA / JASON O'BRIEN

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Польши Иге Швентек в третьем круге Australian Open и завершила своё выступление на турнире.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу представительницы Польши. Отметим, что матч продолжался 1 час 34 минуты.

Медведев вышел в четвёртый круг Australian Open

Медведев вышел в четвёртый круг Australian Open

Примечательно, что следующей соперницей Швентек может стать ещё одна россиянка — Анастасия Павлюченкова, которая для этого должна переиграть Сорану Кырстю из Румынии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1