В Посольстве Британии ответили на вопрос о возможном визите главы МИД в Москву

В Посольстве Великобритании не стали раскрывать информацию по поводу возможного визита главы британского МИД Лиз Трасс в Москву на переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы никогда публично не комментируем потенциальные планы поездок министра иностранных дел", — заявили РИА "Новости" в пресс-службе посольства.