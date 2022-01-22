В Посольстве Британии ответили на вопрос о возможном визите главы МИД в Москву
Там уточнили, что никогда не разглашают информацию о потенциальных поездках министра иностранных дел.
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В Посольстве Великобритании не стали раскрывать информацию по поводу возможного визита главы британского МИД Лиз Трасс в Москву на переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Мы никогда публично не комментируем потенциальные планы поездок министра иностранных дел", — заявили РИА "Новости" в пресс-службе посольства.
Ранее глава МИД Великобритании призвала Россию отказаться от "вторжения на Украину". Дипломат также заявила, что Москва "должна сдерживать свою агрессию", и предложила российским властям конструктивный диалог.
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