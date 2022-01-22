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Логинов и Серохвостов пропустят масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону

Ранее стало известно, что не примет участие в старте и Карим Халили, который двумя днями ранее взял бронзу в индивидуальной гонке.

22 января, 10:35
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Sven Hoppe</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Sven Hoppe

Биатлонисты Александр Логинов и Даниил Серохвостов пропустят масс-старт на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Такие данные опубликованы на сайте IBU.

Так, нашу сборную представят Антон Бабиков и Эдуард Латыпов, который проведёт первую гонку после восстановления от коронавируса.

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Ранее Лайф сообщал, что на этапе в Антхольце российские биатлонисты уже завоевали две награды. Антон Бабиков стал победителем индивидуальной гонки на 20 километров, а Карим Халили занял третье место в этом же заезде.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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