Логинов и Серохвостов пропустят масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону

Биатлонисты Александр Логинов и Даниил Серохвостов пропустят масс-старт на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Такие данные опубликованы на сайте IBU.

Так, нашу сборную представят Антон Бабиков и Эдуард Латыпов, который проведёт первую гонку после восстановления от коронавируса.