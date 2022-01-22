"Роскосмос" снял со спутника разрушения на островах Тонга после извержения вулкана
На фото видно, что большая часть архипелага в результате происшествия ушла под воду.
Фото архипелага Тонга © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"
"Роскосмос" снял со спутника острова Тонга, где видны последствия извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Снимок был опубликован в телеграм-канале госкорпорации.
На фото обозначена граница острова до происшествия. После продолжительного извержения вулкана и спровоцированного им цунами большая часть архипелага ушла под воду.
Ранее Лайф сообщал, что извержение вулкана у берегов Королевства Тонга вызвало цунами. В Японии не менее 230 тысяч жителей были эвакуированы, а 20 судов волна опрокинула или повредила. ЧС объявили и на тихоокеанских островах. В Самоа более ста семей покинули свои дома на побережье. О возможной разрушительной силе цунами метеорологи предупреждали и на западном берегу США, а также на Курильских островах.
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