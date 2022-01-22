"Роскосмос" снял со спутника разрушения на островах Тонга после извержения вулкана

"Роскосмос" снял со спутника острова Тонга, где видны последствия извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Снимок был опубликован в телеграм-канале госкорпорации.

На фото обозначена граница острова до происшествия. После продолжительного извержения вулкана и спровоцированного им цунами большая часть архипелага ушла под воду.