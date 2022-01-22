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Минфин надеется на принятие закона о корректировке демпфера на бензин в весеннюю сессию

Индексация условной цены топлива планируется с 1 июля 2022 года, уточнили в ведомстве.

22 января, 10:46
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/moscow-live/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Фотобанк Moscow-Live</a></p>

Фото © Flickr / Фотобанк Moscow-Live

Министерство финансов РФ рассчитывает, что Госдума примет законопроект о корректировке демпфера на топливо в весеннюю парламентскую сессию. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

"В весеннюю сессию мы планируем, что такие изменения будут приняты, если правительством будут одобрены наши совместные предложения с Минэнерго по корректировке демпфера", — передаёт его слова ТАСС.

В Министерстве финансов также уточнили, что индексация условной цены топлива планируется с 1 июля 2022 года, конкретные параметры обсуждаются.

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Ранее в Минэнерго сообщили, что Правительство РФ планирует с 1 января 2022 года начать работу над корректировкой механизма демпфера на топливо для стабилизации цен на бензин и дизель.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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