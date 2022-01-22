Минфин надеется на принятие закона о корректировке демпфера на бензин в весеннюю сессию

Индексация условной цены топлива планируется с 1 июля 2022 года, уточнили в ведомстве.

Министерство финансов РФ рассчитывает, что Госдума примет законопроект о корректировке демпфера на топливо в весеннюю парламентскую сессию. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

"В весеннюю сессию мы планируем, что такие изменения будут приняты, если правительством будут одобрены наши совместные предложения с Минэнерго по корректировке демпфера", — передаёт его слова ТАСС.

В Министерстве финансов также уточнили, что индексация условной цены топлива планируется с 1 июля 2022 года, конкретные параметры обсуждаются.