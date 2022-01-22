Более 10 млн россиян вылечились от коронавируса с начала пандемии
За минувшие сутки медики смогли поставить на ноги 25 525 пациентов.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 22 января, в России общее число вылечившихся от ковида пациентов достигло 10 000 577 человек.
Как уточняется на сайте "Стопкоронавирус.рф", за сутки также выздоровело 25 525 человек. Всего за время пандемии было выявлено 11 044 986 случаев заражения CoViD-19 среди россиян.
Тем не менее за последние сутки в России были госпитализированы с ковидом 9902 человека. Увеличение числа госпитализированных произошло в 46 регионах страны. Распространение штамма "омикрон" фиксируется уже в 63 регионах. В структуре новых случаев ковида доминирует "дельта" с показателем в 51,9%, вариант "омикрон" и другие штаммы — 48,1%.
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