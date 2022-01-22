Более 10 млн россиян вылечились от коронавируса с начала пандемии

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 22 января, в России общее число вылечившихся от ковида пациентов достигло 10 000 577 человек.

Как уточняется на сайте "Стопкоронавирус.рф", за сутки также выздоровело 25 525 человек. Всего за время пандемии было выявлено 11 044 986 случаев заражения CoViD-19 среди россиян.