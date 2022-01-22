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Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на закупку лекарств от ковида

Препараты поступят как в больницы, так и пациентам, которые лечатся на дому.

22 января, 13:10

© Pixabay

На лечение ковида выделят 20 млрд рублей на покупку лекарств для больниц и для пациентов на дому из-за высоких темпов заболеваемости штаммом "омикрон". Соответствующее решение опубликовано на сайте Правительства РФ.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, из этой суммы 15 млрд рублей пойдут на закупку лекарств от коронавируса как для федеральных, так и для региональных медицинских учреждений. А на оставшиеся 5 млрд рублей купят препараты для пациентов, проходящих лечение амбулаторно. Их насчитывается около 838 тысяч человек.

Также глава Правительства РФ напомнил, что следует тщательно контролировать наличие лекарств от ковида, чтобы не допустить их нехватки и дефицита.

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Ранее сообщалось, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России подало в Минздрав РФ заявку на исследование антиковидного препарата "Мир-19" в амбулаторном лечении.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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