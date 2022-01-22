Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на закупку лекарств от ковида

На лечение ковида выделят 20 млрд рублей на покупку лекарств для больниц и для пациентов на дому из-за высоких темпов заболеваемости штаммом "омикрон". Соответствующее решение опубликовано на сайте Правительства РФ.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, из этой суммы 15 млрд рублей пойдут на закупку лекарств от коронавируса как для федеральных, так и для региональных медицинских учреждений. А на оставшиеся 5 млрд рублей купят препараты для пациентов, проходящих лечение амбулаторно. Их насчитывается около 838 тысяч человек.

Также глава Правительства РФ напомнил, что следует тщательно контролировать наличие лекарств от ковида, чтобы не допустить их нехватки и дефицита.