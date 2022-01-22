Швыдкой счёл оскорблением украинцев антироссийские санкции Киева

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что новые санкции, введённые президентом Украины Владимиром Зеленским против ряда российских организаций и учреждений, оскорбляют самих граждан Незалежной и умаляют значимость их культуры.

"Новые санкции, которые ввёл президент Украины Владимир Зеленский против компании "Русские сезоны" и фонда "Национальное культурное наследие", — это всего лишь один из эпизодов борьбы нынешнего руководства Украины с русской культурой на украинской территории", — приводит его слова РИА "Новости".

По его словам, санкции и запрет на демонстрацию русских телевизионных программ, фильмов, равно как и запрет на русскую прессу, являются оскорбительными прежде всего по отношению к украинской культуре и народу.

Швыдкой отметил, что подобные ограничения свидетельствуют о том, что нынешнее руководство Незалежной "глубочайшим образом недооценивает выдающееся значение украинской культуры и украинского языка". Он также выразил мнение, что подобные запреты можно вводить только тогда, когда есть "серьёзная неуверенность" в том, что национальная культура страны достаточно богата, чтобы выступать наравне с другими мировыми культурами.

"С таким же успехом нужно запрещать распространение на Украине английской, немецкой, французской культуры. Я думаю, что всё это не на пользу прежде всего самим гражданам Украины", — добавил Швыдкой.