Кулеба разочаровался в Германии из-за заявления о невозможности вернуть Крым

Украина благодарна Германии за дипломатические усилия по урегулированию ситуации в Донбассе, однако недавние заявления Берлина, в частности о невозможности вернуть Крым, разочаровывают Киев. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности", — написал дипломат в "Твиттере".

Кулеба призвал Германию перестать подрывать единство Запада по отношению к России, а также подчеркнул, что Украина и её союзники сегодня прилагают огромные усилия для "сдерживания РФ".