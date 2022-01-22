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Кулеба разочаровался в Германии из-за заявления о невозможности вернуть Крым

Министр призвал Берлин прекратить подрывать единство Запада по отношению к России.

22 января, 13:17
<p>Дмитрий Кулеба © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS</p>

Дмитрий Кулеба © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Украина благодарна Германии за дипломатические усилия по урегулированию ситуации в Донбассе, однако недавние заявления Берлина, в частности о невозможности вернуть Крым, разочаровывают Киев. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности", — написал дипломат в "Твиттере".

Кулеба призвал Германию перестать подрывать единство Запада по отношению к России, а также подчеркнул, что Украина и её союзники сегодня прилагают огромные усилия для "сдерживания РФ".

Напомним, что ранее власти Германии отказали Эстонии в праве передачи Украине вооружения, которое Таллин некогда получал от Берлина. Кроме того, комментируя отношения Москвы и Киева, командующий ВМС ФРГ Кай-Ахим Шёнбах заявил, что Крым никогда не вернётся в состав Украины.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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