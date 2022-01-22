Жительница Тольятти завела в однокомнатной квартире более сотни бездомных собак
Вот только лай и запах возмутили соседей, а сами животные содержатся в тесноте и без должного ухода.
В Тольятти женщина поплатилась за свою любовь к четвероногим. Она приводила в свою однокомнатную квартиру бездомных собак, спасая их от голода и холода. Однако соседей новые "жильцы" возмутили своим количеством. По данным SHOT, у женщины насчитывается более сотни дворняжек.
Сейчас в ситуацию вмешались зоозащитники. Судя по публикуемому видео, и сами собаки явно страдают от нахождения в тесном помещении, а условия их содержания оставляют желать лучшего. Кроме того, "волонтёр" не могла обеспечить всех питомцев едой — многие собаки истощены.
Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге зоозащитники изъяли у женщины, живущей уже год в машине, питомцев, которым, вероятно, нужно лечение. Хозяйка наотрез отказывалась отдавать свою собаку и кошек. Общественникам пришлось пойти на хитрость и отвлекать её, чтобы достать животных из авто.
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