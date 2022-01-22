Жительница Тольятти завела в однокомнатной квартире более сотни бездомных собак

В Тольятти женщина завела в квартире сотню собак © Telegram / SHOT

В Тольятти женщина поплатилась за свою любовь к четвероногим. Она приводила в свою однокомнатную квартиру бездомных собак, спасая их от голода и холода. Однако соседей новые "жильцы" возмутили своим количеством. По данным SHOT, у женщины насчитывается более сотни дворняжек.

Сейчас в ситуацию вмешались зоозащитники. Судя по публикуемому видео, и сами собаки явно страдают от нахождения в тесном помещении, а условия их содержания оставляют желать лучшего. Кроме того, "волонтёр" не могла обеспечить всех питомцев едой — многие собаки истощены.