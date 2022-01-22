Хозяева доказали безграничную любовь к питомцам, сделав тату с их изображением

"Сделала тату в память о моём любимом котике", — cazzles.

Фото © Reddit / tattoos

"Тату с моими котами... в художественной обработке", — GandalfTheGr3y.

Фото © Reddit / tattoos

"Мои любимые котики теперь в космосе... на моей руке", — zephyr_us.

Фото © Reddit / tattoos

"Мой идиотский кот. Работа Шанти Кэмерон из Далласа", — k4pt4in.

Фото © Reddit / tattoos

"Не на что смотреть! Просто мой спящий котик, который теперь будет всегда рядом", — Orision.

Фото © Reddit / tattoos

"Татуировка в честь моей собаки. Ей уже 13 лет..." — WedgeAndTonic.

Фото © Reddit / tattoos

"Это я и мой пёс! Как вам?" — Pjohnx.

Фото © Reddit / tattoos

"Первая татуировка! Стилизованный портрет моего пса", — Curtaindrop.

Фото © Reddit / tattoos

"В память о моей собаке", — a_nice_function.

Фото © Reddit / tattoos

"Портрет моей собаки Мейби в исполнении тату-мастера Зика из Торонто, Канада", — chowdersauce.

Фото © Reddit / tattoos