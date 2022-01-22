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Хозяева доказали безграничную любовь к питомцам, сделав тату с их изображением

Нередко наши любимцы заслуживают особое место в сердце и на теле. И 10 очаровательных наколок у кошатников и собачников, приведённых ниже, только подтверждают это утверждение.

22 января, 08:15

Фото © Reddit / tattoos

"Сделала тату в память о моём любимом котике", cazzles.

Фото © Reddit / tattoos

Фото © Reddit / tattoos

"Тату с моими котами... в художественной обработке", GandalfTheGr3y.

Фото © Reddit / tattoos

Фото © Reddit / tattoos

"Мои любимые котики теперь в космосе... на моей руке", zephyr_us.

Фото © Reddit / tattoos

Фото © Reddit / tattoos

"Мой идиотский кот. Работа Шанти Кэмерон из Далласа", k4pt4in.

Фото © Reddit / tattoos

Фото © Reddit / tattoos

"Не на что смотреть! Просто мой спящий котик, который теперь будет всегда рядом", Orision.

Фото © Reddit / tattoos

Фото © Reddit / tattoos

"Татуировка в честь моей собаки. Ей уже 13 лет..." WedgeAndTonic.

Фото © Reddit / tattoos

Фото © Reddit / tattoos

"Это я и мой пёс! Как вам?" Pjohnx.

Фото © Reddit / tattoos

Фото © Reddit / tattoos

"Первая татуировка! Стилизованный портрет моего пса", Curtaindrop.

Фото © Reddit / tattoos

Фото © Reddit / tattoos

"В память о моей собаке", a_nice_function.

Фото © Reddit / tattoos

Фото © Reddit / tattoos

"Портрет моей собаки Мейби в исполнении тату-мастера Зика из Торонто, Канада", chowdersauce.

Фото © Reddit / tattoos

Фото © Reddit / tattoos

Ещё больше работ с собаками и кошками можно найти в специальной теме на "Реддит" — Tattoos.

10 доведённых до ума татуировок, которые считали ошибкой

10 доведённых до ума татуировок, которые считали ошибкой

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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