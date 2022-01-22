Хозяева доказали безграничную любовь к питомцам, сделав тату с их изображением
Нередко наши любимцы заслуживают особое место в сердце и на теле. И 10 очаровательных наколок у кошатников и собачников, приведённых ниже, только подтверждают это утверждение.
"Сделала тату в память о моём любимом котике", — cazzles.
"Тату с моими котами... в художественной обработке", — GandalfTheGr3y.
"Мои любимые котики теперь в космосе... на моей руке", — zephyr_us.
"Мой идиотский кот. Работа Шанти Кэмерон из Далласа", — k4pt4in.
"Не на что смотреть! Просто мой спящий котик, который теперь будет всегда рядом", — Orision.
"Татуировка в честь моей собаки. Ей уже 13 лет..." — WedgeAndTonic.
"Это я и мой пёс! Как вам?" — Pjohnx.
"Первая татуировка! Стилизованный портрет моего пса", — Curtaindrop.
"В память о моей собаке", — a_nice_function.
"Портрет моей собаки Мейби в исполнении тату-мастера Зика из Торонто, Канада", — chowdersauce.
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