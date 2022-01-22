Посол Украины в Германии сообщил, что Зеленский готов к диалогу с Путиным
Однако в вопросе возобновления переговоров с Москвой в "нормандском формате" Киев рассчитывает на помощь Берлина.
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что лидер Незалежной Владимир Зеленский "в любое время готов вести прямые переговоры" со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сообщил изданию Handelsblatt.
По мнению дипломата, Москва "отвергает протянутую Киевом руку". Мельник также отметил, что Украина надеется на помощь Германии в вопросе возобновления диалога с РФ.
"Для возобновления "нормандского формата" переговоров было бы очень важно, чтобы за это выступил лично канцлер [ФРГ Олаф] Шольц", — пояснил украинский посол.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об идее Эрдогана организовать встречу Путина и Зеленского. Он отметил, что украинские власти не выполняют взятых обязательств, в страну завозится вооружение.
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