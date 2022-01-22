Встреча, которая продолжалась 2 часа 36 минут, завершилась со счётом 7:5, 7:6, 3:6, 6:3 в пользу представителя Хорватии. Добавим, что Рублёв совершил на десять невынужденных ошибок меньше, чем Чилич, и 17 раз сумел подать навылет.