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Не российский день: Рублёв проиграл Чиличу в третьем круге Australian Open и завершил выступление на турнире

Таким образом, единственным представителем нашей страны, кто продолжает борьбу на турнире, является Даниил Медведев.

22 января, 12:55
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Hamish Blair</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Hamish Blair

Российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на Australian Open, проиграв хорвату Марину Чиличу в матче третьего круга турнира.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 36 минут, завершилась со счётом 7:5, 7:6, 3:6, 6:3 в пользу представителя Хорватии. Добавим, что Рублёв совершил на десять невынужденных ошибок меньше, чем Чилич, и 17 раз сумел подать навылет.

Медведев вышел в четвёртый круг Australian Open

Медведев вышел в четвёртый круг Australian Open

После проигрыша Рублёва и Павлюченковой единственным представителем нашей страны, который борется за победу на турнире, является Даниил Медведев.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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