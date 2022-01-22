Не российский день: Рублёв проиграл Чиличу в третьем круге Australian Open и завершил выступление на турнире
Таким образом, единственным представителем нашей страны, кто продолжает борьбу на турнире, является Даниил Медведев.
Фото © ТАСС / AP Photo / Hamish Blair
Российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на Australian Open, проиграв хорвату Марину Чиличу в матче третьего круга турнира.
Встреча, которая продолжалась 2 часа 36 минут, завершилась со счётом 7:5, 7:6, 3:6, 6:3 в пользу представителя Хорватии. Добавим, что Рублёв совершил на десять невынужденных ошибок меньше, чем Чилич, и 17 раз сумел подать навылет.
После проигрыша Рублёва и Павлюченковой единственным представителем нашей страны, который борется за победу на турнире, является Даниил Медведев.
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