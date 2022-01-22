Павлюченкова последней из россиянок вылетела с Australian Open

Отметим, что встреча длилась 1 час 42 минуты. По ходу матча Павлюченкова допустила 31 невынужденную ошибку и три раза сумела подать навылет. В следующем раунде Кырстя встретится с Игой Швентек из Польши, которая часами ранее переиграла Дарью Касаткину.