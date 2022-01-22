Павлюченкова последней из россиянок вылетела с Australian Open
Ранее своё выступление на турнире завершила Дарья Касаткина, которая также не смогла пройти в четвёртый круг.
Фото © ТАСС / EPA / JASON O'BRIEN
Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла в матче третьего круга теннисного турнира Australian Open румынке Соране Кырсте со счетом 3:6, 6:2, 2:6.
Отметим, что встреча длилась 1 час 42 минуты. По ходу матча Павлюченкова допустила 31 невынужденную ошибку и три раза сумела подать навылет. В следующем раунде Кырстя встретится с Игой Швентек из Польши, которая часами ранее переиграла Дарью Касаткину.
Добавим, что после поражения Павлюченковой российское представительство в женской сетке Открытого чемпионата Австралии закончилось.
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