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Павлюченкова последней из россиянок вылетела с Australian Open

Ранее своё выступление на турнире завершила Дарья Касаткина, которая также не смогла пройти в четвёртый круг.

22 января, 12:56
<p>Фото © ТАСС / EPA / JASON O&#x27;BRIEN</p>

Фото © ТАСС / EPA / JASON O'BRIEN

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла в матче третьего круга теннисного турнира Australian Open румынке Соране Кырсте со счетом 3:6, 6:2, 2:6.

Отметим, что встреча длилась 1 час 42 минуты. По ходу матча Павлюченкова допустила 31 невынужденную ошибку и три раза сумела подать навылет. В следующем раунде Кырстя встретится с Игой Швентек из Польши, которая часами ранее переиграла Дарью Касаткину.

Касаткина проиграла Швентек в третьем круге Australian Open

Касаткина проиграла Швентек в третьем круге Australian Open

Добавим, что после поражения Павлюченковой российское представительство в женской сетке Открытого чемпионата Австралии закончилось.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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