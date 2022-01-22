Олимпийская чемпионка Ласицкене получила нейтральный статус для участия в соревнованиях

Олимпийская чемпионка Игр в Токио Мария Ласицкене получила нейтральный статус для участия в международных соревнованиях по лёгкой атлетике в 2022 году. Кроме неё заявки одобрили ещё 21 спортсмену, сообщает Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).

Добавим, что нейтральный статус позволяет спортсменам принять участие в целом ряде крупных соревнований, в том числе и чемпионате мира в американском Орегоне. При этом на каждый из стартов от России могут поехать лишь 20 атлетов, которые должны быть выбраны из числа спортсменов международного пула тестирования.