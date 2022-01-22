Олимпийская чемпионка Ласицкене получила нейтральный статус для участия в соревнованиях
Всего нашу страну на целом ряде крупных стартов смогут представить лишь 20 человек, которые должны быть выбраны из числа спортсменов международного пула тестирования.
Фото © ТАСС / BEAUTIFUL SPORTS / Olaf Rellisch via imago-images
Олимпийская чемпионка Игр в Токио Мария Ласицкене получила нейтральный статус для участия в международных соревнованиях по лёгкой атлетике в 2022 году. Кроме неё заявки одобрили ещё 21 спортсмену, сообщает Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).
В список также попали Илья Иванюк, Анжелика Сидорова, Василий Мизинов, Валерий Пронкин, Дина Александрова, Светлана Аплачкина, Александр Буяновский, Полина Миллер, Ярослав Ткалич, Вера Чалая, Тимофей Чалый, Ксения Лабыгина, Олег Спиридонов, Артём Макаренко, Елизавета Бондаренко, Полина Кнороз, Алексей Фёдоров, Мария Кочанова, Наталья Спиридонова, Александр Комаров и Анна Тропина.
Добавим, что нейтральный статус позволяет спортсменам принять участие в целом ряде крупных соревнований, в том числе и чемпионате мира в американском Орегоне. При этом на каждый из стартов от России могут поехать лишь 20 атлетов, которые должны быть выбраны из числа спортсменов международного пула тестирования.
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