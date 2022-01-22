В переговорах Лаврова с Блинкеном увидели надежду на "потепление" между Россией и США

Отсутствие ультиматумов и "примирительный тон" на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы российского МИД Сергея Лаврова в Женеве могут говорить о возможном "потеплении" отношений между Вашингтоном и Москвой. Такой вывод сделали журналисты газеты The New York Times.

Авторы публикации отметили, что стороны пытаются сдержать напряжённость, дав возможность дипломатии делать своё дело. При этом журналисты заметили, что позиция Блинкена не совпадает с мнением президента США Джо Байдена, который считает, что Москва готова к применению военной силы. Журналисты уверены, что, запросив ответы по гарантиям безопасности, Владимир Путин желает "увидеть конкретную позицию Америки своими глазами".