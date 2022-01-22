МИД обвинил США в запуске "крайне токсичной кампании" против России

Публикация Госдепартаментом США бюллетеня о российской политике на Украине за день до встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном является откровенной провокацией. Об этом сообщили в МИД России.

"Сам факт публикации Госдепартаментом подобных "методических рекомендаций" непосредственно накануне переговоров министра иностранных дел РФ Лаврова с госсекретарём США Блинкеном в Женеве иначе как откровенной провокацией не назовёшь", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.