МИД обвинил США в запуске "крайне токсичной кампании" против России
В ведомстве указали, что Вашингтон не прекращает запугивать Москву санкциями, "призванными обескровить отечественную экономику".
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Публикация Госдепартаментом США бюллетеня о российской политике на Украине за день до встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном является откровенной провокацией. Об этом сообщили в МИД России.
"Сам факт публикации Госдепартаментом подобных "методических рекомендаций" непосредственно накануне переговоров министра иностранных дел РФ Лаврова с госсекретарём США Блинкеном в Женеве иначе как откровенной провокацией не назовёшь", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В ведомстве отметили что вместо того, чтобы сделать паузу и сосредоточиться на ответах по существу предложений РФ, Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как "агрессора", "врага цивилизованной Европы" и "угрозу" международной стабильности". В МИД указали, что Вашингтон также не прекращает запугивать Москву санкциями, "призванными обескровить отечественную экономику".
Напомним, что Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели встречу 21 января. Основными темами переговоров стали ситуация на российско-украинской границе, а также предложения Москвы по гарантиям безопасности и стратегической стабильности.
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