В Иркутскую область направили комиссию МЧС для выяснения причин гибели двух пожарных
По итогам будут даны советы и рекомендации местному ведомству.
Фото © МЧС России
Из Москвы в Иркутскую область направят комиссию МЧС, которая установит все обстоятельства гибели двух пожарных во время тушения здания в городе Бодайбо. Об этом сообщает само ведомство.
"По поручению врио главы МЧС России Александра Чуприяна для выяснения обстоятельств происшествия и оказания методической помощи территориальному органу в Иркутскую область направлена комиссия Центрального аппарата", — подчёркивается в сообщении.
Напомним, 21 января в Иркутской области двое пожарных погибли во время тушения жилого дома. Возгорание произошло в 12-квартирном двухэтажном доме в городе Бодайбо. Пожарные вошли внутрь задымлённого и горящего здания с целью поиска людей. На связь они больше не вышли, их тела нашли в доме после тушения. Из жильцов никто не пострадал.
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