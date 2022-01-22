НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Иркутскую область направили комиссию МЧС для выяснения причин гибели двух пожарных

По итогам будут даны советы и рекомендации местному ведомству.

22 января, 11:29
<p>Фото © МЧС России</p>

Фото © МЧС России

Из Москвы в Иркутскую область направят комиссию МЧС, которая установит все обстоятельства гибели двух пожарных во время тушения здания в городе Бодайбо. Об этом сообщает само ведомство.

"По поручению врио главы МЧС России Александра Чуприяна для выяснения обстоятельств происшествия и оказания методической помощи территориальному органу в Иркутскую область направлена комиссия Центрального аппарата", — подчёркивается в сообщении.

Врио главы МЧС выразил соболезнования семьям двух погибших иркутских пожарных

Врио главы МЧС выразил соболезнования семьям двух погибших иркутских пожарных

Напомним, 21 января в Иркутской области двое пожарных погибли во время тушения жилого дома. Возгорание произошло в 12-квартирном двухэтажном доме в городе Бодайбо. Пожарные вошли внутрь задымлённого и горящего здания с целью поиска людей. На связь они больше не вышли, их тела нашли в доме после тушения. Из жильцов никто не пострадал.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1