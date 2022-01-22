В Иркутскую область направили комиссию МЧС для выяснения причин гибели двух пожарных

Из Москвы в Иркутскую область направят комиссию МЧС, которая установит все обстоятельства гибели двух пожарных во время тушения здания в городе Бодайбо. Об этом сообщает само ведомство.

"По поручению врио главы МЧС России Александра Чуприяна для выяснения обстоятельств происшествия и оказания методической помощи территориальному органу в Иркутскую область направлена комиссия Центрального аппарата", — подчёркивается в сообщении.