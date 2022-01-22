В Подмосковье иномарка сбила женщину с ребёнком

В Подмосковье автомобиль сбил женщину с ребёнком. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД России, пострадавших доставили в больницу.

ДТП произошло около 11 часов утра в подмосковной Электростали. Отмечается, что пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.