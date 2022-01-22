НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Подмосковье иномарка сбила женщину с ребёнком

Пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

22 января, 11:13
<p>Место происшествия © VK / <a href="https://vk.com/avto750" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Подслушано у Водителей в Электростали"</a></p>

Место происшествия © VK / "Подслушано у Водителей в Электростали"

В Подмосковье автомобиль сбил женщину с ребёнком. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД России, пострадавших доставили в больницу.

ДТП произошло около 11 часов утра в подмосковной Электростали. Отмечается, что пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

"Водитель легкового автомобиля Ford совершил наезд на двух пешеходов — женщину и несовершеннолетнего ребёнка, которые получили телесные повреждения и доставлены в медучреждение", — говорится в сообщении полиции.

В ХМАО гнавший за святой водой водитель на переходе насмерть сбил девятилетнего школьника

В ХМАО гнавший за святой водой водитель на переходе насмерть сбил девятилетнего школьника

Ранее Лайф сообщал, что в центре Кирова водитель BMW сбил на пешеходном переходе семью с шестилетним ребёнком. Всем троим потребовалась госпитализация. Владелец иномарки заявил, что семья сама виновата, поскольку переходила дорогу на красный.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1