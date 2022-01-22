В Подмосковье иномарка сбила женщину с ребёнком
Пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Место происшествия © VK / "Подслушано у Водителей в Электростали"
В Подмосковье автомобиль сбил женщину с ребёнком. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД России, пострадавших доставили в больницу.
ДТП произошло около 11 часов утра в подмосковной Электростали. Отмечается, что пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
"Водитель легкового автомобиля Ford совершил наезд на двух пешеходов — женщину и несовершеннолетнего ребёнка, которые получили телесные повреждения и доставлены в медучреждение", — говорится в сообщении полиции.
Ранее Лайф сообщал, что в центре Кирова водитель BMW сбил на пешеходном переходе семью с шестилетним ребёнком. Всем троим потребовалась госпитализация. Владелец иномарки заявил, что семья сама виновата, поскольку переходила дорогу на красный.
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