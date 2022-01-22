Депутат Шхагошев объяснил украинские санкции "отчаянием и обидой" Зеленского

Рестрикции Украины против российских компаний и ряда чиновников нельзя назвать серьёзными, никакой угрозы они не представляют. В этом уверен член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Он назвал санкции демонстрацией отчаяния и обиды украинского лидера Владимира Зеленского.

"Это жест отчаяния, и проглядывается, конечно, обида на Байдена после последней пресс-конференции и последних заявлений. Сейчас Зеленский лучше стал понимать, что Украину спасать никто не собирается и что она используется в больших разговорах между Москвой и Вашингтоном", — отметил парламентарий в беседе с РИА "Новости".