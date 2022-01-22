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Депутат Шхагошев объяснил украинские санкции "отчаянием и обидой" Зеленского

По его мнению, лидер Незалежной начал понимать, что его страна всего лишь пешка в большой политике.

22 января, 11:08
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Рестрикции Украины против российских компаний и ряда чиновников нельзя назвать серьёзными, никакой угрозы они не представляют. В этом уверен член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Он назвал санкции демонстрацией отчаяния и обиды украинского лидера Владимира Зеленского.

"Это жест отчаяния, и проглядывается, конечно, обида на Байдена после последней пресс-конференции и последних заявлений. Сейчас Зеленский лучше стал понимать, что Украину спасать никто не собирается и что она используется в больших разговорах между Москвой и Вашингтоном", — отметил парламентарий в беседе с РИА "Новости".

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Лайф напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности (СНБО) страны о санкциях против российских компаний. Они в этот раз распространяются, в частности, на "Ленпромтранспроект", "Страховую бизнес группу", "Геоземстрой". Из физических лиц санкции коснутся некоторых российских судей, чиновников Крыма и правоохранителей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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