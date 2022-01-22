Росздравнадзор проверит осетинскую больницу, где за 4 месяца умерло восемь рожениц

Росздравнадзор организовал проверку в больнице Северной Осетии, где с сентября по декабрь прошлого года умерло восемь пациенток родильного отделения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Северная Осетия – Алания проверяет организацию медицинской помощи в Правобережной районной больнице, где, по сообщениям СМИ, за сентябрь – декабрь 2021 года было зарегистрировано восемь летальных исходов у рожениц", — говорится в сообщении.