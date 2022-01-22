Сенатор Цеков назвал безответственными угрозы постпреда США о военных мерах против России
Однако, по мнению парламентария, это заявление можно назвать необоснованным, так как эти меры "вряд ли будут осуществлены".
Фото © Flickr / Новая Газета
Заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о принятии военных мер против России в случае эскалации вокруг Украины является абсолютно безответственным и вредным в сложившейся ситуации, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
"Это абсолютно безответственное, абсолютно вредное в сложившейся ситуации заявление для всех — и в первую очередь для самих США", — передаёт его слова РИА "Новости".
Тем не менее, по мнению Цекова, это заявление можно назвать необоснованным и такие меры "вряд ли будут осуществлены".
Ранее постпред США не исключила военных мер против России при вторжении на Украину. Также США рассматривают возможность введения санкций, которые президент Джо Байден назвал "невиданными".
Комментариев: 0