Сенатор Цеков назвал безответственными угрозы постпреда США о военных мерах против России

Заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о принятии военных мер против России в случае эскалации вокруг Украины является абсолютно безответственным и вредным в сложившейся ситуации, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

"Это абсолютно безответственное, абсолютно вредное в сложившейся ситуации заявление для всех — и в первую очередь для самих США", — передаёт его слова РИА "Новости".

Тем не менее, по мнению Цекова, это заявление можно назвать необоснованным и такие меры "вряд ли будут осуществлены".