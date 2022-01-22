Более 30 рыбаков пропали без вести после крушения двух кораблей в Аравийском море

В Аравийском море у берегов пакистанской провинции Синд перевернулось два судна. Более 30 рыбаков числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителей полиции и местные источники.

Всего в лодках находилось более 35 рыбаков. Пятерых из них удалось спасти, после чего их доставили в медицинский центр. В настоящее время продолжаются поиски пропавших. Задействованы отряды ВМС Пакистана и волонтёры. По сообщениям властей, крушение могло произойти из-за сильного ветра и перегрузки лодок.