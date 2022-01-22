Более 30 рыбаков пропали без вести после крушения двух кораблей в Аравийском море
Пятерых удалось спасти, их доставили в медицинский центр для оказания помощи.
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В Аравийском море у берегов пакистанской провинции Синд перевернулось два судна. Более 30 рыбаков числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителей полиции и местные источники.
Всего в лодках находилось более 35 рыбаков. Пятерых из них удалось спасти, после чего их доставили в медицинский центр. В настоящее время продолжаются поиски пропавших. Задействованы отряды ВМС Пакистана и волонтёры. По сообщениям властей, крушение могло произойти из-за сильного ветра и перегрузки лодок.
А ранее российский корабль потерял управление из-за шторма у берегов Грузии. Ему на помощь пришли грузинские моряки, вместе они развернули сухогруз в сторону моря и спустили якорь.
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