"Локомотив" объявил о переходе французского нападающего Изидора
Контракт форварда с железнодорожниками рассчитан на четыре с половиной года.
Фото © ФК "Локомотив"
Московский "Локомотив" на своём официальном сайте объявил о переходе французского нападающего Вильсона Изидора, ранее игравшего за "Монако".
"Футбольный клуб "Локомотив" заключил контракт с 21-летним французским нападающим Вильсоном Изидором. Срок соглашения рассчитан на четыре с половиной года. Игрок будет выступать под номером 19", — говорится в сообщении.
Как отметил спортивный директор "Локо" Томас Цорн, переговоры с футболистом получились непростыми, так как на него претендовали и другие клубы французской лиги.
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