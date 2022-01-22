НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Локомотив" объявил о переходе французского нападающего Изидора

Контракт форварда с железнодорожниками рассчитан на четыре с половиной года.

22 января, 13:04

Фото © ФК "Локомотив"

Московский "Локомотив" на своём официальном сайте объявил о переходе французского нападающего Вильсона Изидора, ранее игравшего за "Монако".

"Футбольный клуб "Локомотив" заключил контракт с 21-летним французским нападающим Вильсоном Изидором. Срок соглашения рассчитан на четыре с половиной года. Игрок будет выступать под номером 19", говорится в сообщении.

Нападающий "Локомотива" Лисакович перешёл в "Рубин"

Нападающий "Локомотива" Лисакович перешёл в "Рубин"

Как отметил спортивный директор "Локо" Томас Цорн, переговоры с футболистом получились непростыми, так как на него претендовали и другие клубы французской лиги.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1