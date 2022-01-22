"Локомотив" объявил о переходе французского нападающего Изидора

Московский "Локомотив" на своём официальном сайте объявил о переходе французского нападающего Вильсона Изидора, ранее игравшего за "Монако".

"Футбольный клуб "Локомотив" заключил контракт с 21-летним французским нападающим Вильсоном Изидором. Срок соглашения рассчитан на четыре с половиной года. Игрок будет выступать под номером 19", — говорится в сообщении.