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Член СПЧ Асмолов посоветовал студентке-вундеркинду Алисе Тепляковой покинуть МГУ

Он призвал девочку и её семью обратить внимание на школу юного психолога.

22 января, 13:34
<p>Фото © Предоставлено Лайфу</p>

Фото © Предоставлено Лайфу

Член Совета по правам человека Александр Асмолов предложил 9-летней студентке МГУ Алисе Тепляковой рассмотреть другие виды обучения вместо вуза. Он считает, что эксперимент над вундеркиндом необходимо прекратить.

"Необходимо приостановить эксперимент, который сейчас проводится, и прежде всего нужно обдумать, как помочь Алисе Тепляковой и уменьшить резкую дисгармонию между её познавательным и личностным развитием", — сказал Асмолов РИА "Новости".

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Он отметил, что этот вопрос поднимается на региональном и федеральном уровнях, а на перспективы выхода из ситуации можно рассчитывать в ближайшие месяцы. По его словам, уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова делает всё, чтобы услышать мнения разных экспертов и прежде всего помочь Алисе в этой ситуации.

Асмолов также считает, что ей можно рассмотреть и другие виды обучения, кроме формального, на факультете психологии. Он привёл в пример школу юного психолога, а также упомянул, что есть и другие программы дополнительного образования, где может учиться Теплякова.

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Ранее Лайф писал о том, что в конце декабря в вузе произошёл скандал. Отец девочки-вундеркинда напал на завкафедрой прямо в здании учебного заведения. Он посчитал оценку дочери на экзамене заниженной, а отношение педагогов предвзятым. В вузе пообещали обеспечить комфортное пребывание девочки в стенах учреждения, однако рассказали о трудностях Алисы Тепляковой с обучением.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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