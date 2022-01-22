Член СПЧ Асмолов посоветовал студентке-вундеркинду Алисе Тепляковой покинуть МГУ

Член Совета по правам человека Александр Асмолов предложил 9-летней студентке МГУ Алисе Тепляковой рассмотреть другие виды обучения вместо вуза. Он считает, что эксперимент над вундеркиндом необходимо прекратить.

"Необходимо приостановить эксперимент, который сейчас проводится, и прежде всего нужно обдумать, как помочь Алисе Тепляковой и уменьшить резкую дисгармонию между её познавательным и личностным развитием", — сказал Асмолов РИА "Новости".

Он отметил, что этот вопрос поднимается на региональном и федеральном уровнях, а на перспективы выхода из ситуации можно рассчитывать в ближайшие месяцы. По его словам, уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова делает всё, чтобы услышать мнения разных экспертов и прежде всего помочь Алисе в этой ситуации.

Асмолов также считает, что ей можно рассмотреть и другие виды обучения, кроме формального, на факультете психологии. Он привёл в пример школу юного психолога, а также упомянул, что есть и другие программы дополнительного образования, где может учиться Теплякова.