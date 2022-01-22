Премьер Баварии испугался, что антироссийские санкции могут навредить Германии

Очередные европейские санкции против России могут задеть Германию. Такое опасение высказал премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

"Постоянные угрозы и всё более жёсткие санкции против России не могут быть решением. С одной стороны, потому что санкции уже давно в малой степени эффективны, а с другой стороны, потому что эти новые санкции зачастую вредят и нам", — сказал он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам политика, ущерб Германии может нанести как отключение России от SWIFT, так и попытки заблокировать запуск газопровода "Северный поток – 2". При этом Зёдер отметил, что у НАТО действительно есть обязательство защищать членов альянса, однако Украина таковым не является. Поэтому военно-политическому блоку стоило бы налаживать отношения с Москвой, подчеркнул он.

"Россия — сложный партнёр, но не враг Европы, большинство немцев хотят стабильных и мирных отношений с РФ. При этом ясно, что Россия — не региональная страна. Россия остаётся крупной державой", — добавил политик.