Инфекционист Чуланов объяснил, станет ли "омикрон" последним штаммом ковида

Инфекционист Минздрава Чуланов объяснил, станет ли "омикрон" последним штаммом. Видео © LIFE

"Омикрон" может быть началом конца пандемии с точки зрения того, что всё больше людей приобретают иммунитет к мутациям ковида. В этих условиях вирусу сложнее распространяться. Шансы на то, что пандемия на определённом этапе угаснет, есть. Однако, будет ли "омикрон" последним, пока не известно, рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

"Вирусы эволюционируют очень быстро. Это их особенность. Связано это с их устройством. Это очень примитивные организмы. Наш организм очень сложно устроен. Для того чтобы мы сохраняли свою популяцию, наши ферменты, которые отвечают за размножение, они очень аккуратны, они ювелиры. При копировании генома клетки они проверяют каждую букву, которую вставили. И, если сделали ошибку, её исправляют. А ферменты вирусов не ювелиры, они идут вперёд, не замечая препятствий. Что получилось, то получилось. И получается очень большая популяция вариантов вируса, которые, по сути, являются основой для дарвинского отбора", — объяснил инфекционист в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

По его словам, одна часть появившихся вирусов сразу погибает, другая сохраняет жизнеспособность. Доминировать всегда начинает та мутация, которая оказалась лучше приспособлена к существующим условиям. Например, она может размножаться, не подвергаясь воздействию препарата, или может ускользать от действия вакцин. "Омикрон" постоянно эволюционирует, подчеркнул Чуланов. Поэтому остановить его можно, только приобретая коллективный иммунитет.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Владимир Чуланов также рассказал, как можно эффективно защитить себя от ковида, что делать, чтобы болезнь протекала в более мягкой форме, и раскрыл, от чего зависит степень тяжести заболевания. Смотрите полную версию по ссылке.