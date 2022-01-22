Представлены логотип и слоган Евровидения-2022

Организационный комитет конкурса Евровидение, который в этом году будет проходить в Италии, опубликовал логотип и слоган мероприятия на официальной странице мероприятия в "Инстаграме".

"Дамы и господа, представляем "красивый" слоган и тематическое оформление #Евровидения 2022 года. Мы рады представить логотип Turin 2022, а также новый слоган — "Звук красоты", — говорится в сообщении.

Как подчеркнули организаторы конкурса, визуальная идентичность и презентация мероприятия городом – организатором шоу является очень важным аспектом. Они также пообещали на следующей неделе объяснить значение и другие подробности атрибутов конкурса. Однако новое оформление совсем не пришлось по душе фанатам ежегодного мероприятия.

"И это логотип, сделанный в стране, которая считается законодателем стиля?" — отметил один из подписчиков.