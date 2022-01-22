Представлены логотип и слоган Евровидения-2022
Некоторые посчитали оформление "слишком несовременным", "простеньким" и "дешёвым".
Фото © eurovision.tv
Организационный комитет конкурса Евровидение, который в этом году будет проходить в Италии, опубликовал логотип и слоган мероприятия на официальной странице мероприятия в "Инстаграме".
"Дамы и господа, представляем "красивый" слоган и тематическое оформление #Евровидения 2022 года. Мы рады представить логотип Turin 2022, а также новый слоган — "Звук красоты", — говорится в сообщении.
Как подчеркнули организаторы конкурса, визуальная идентичность и презентация мероприятия городом – организатором шоу является очень важным аспектом. Они также пообещали на следующей неделе объяснить значение и другие подробности атрибутов конкурса. Однако новое оформление совсем не пришлось по душе фанатам ежегодного мероприятия.
"И это логотип, сделанный в стране, которая считается законодателем стиля?" — отметил один из подписчиков.
Некоторые посчитали логотип "слишком несовременным", "простеньким" и "дешёвым". Под постом с фото поклонники также признались, что возлагали на дизайнеров слишком большие надежды и их ожидания не оправдались.
Группа Maneskin в 2021 году победила на Евровидении с песней Zitti e buoni, сразу покорив миллионы сердец по всему миру. В результате Италия получила право на проведение Евровидения в 2022 году. Претендентами на организацию конкурса были 11 городов, в числе которых Милан, Болонья, Римини и Пезаро, но был выбран Турин.
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