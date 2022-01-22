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Представлены логотип и слоган Евровидения-2022

Некоторые посчитали оформление "слишком несовременным", "простеньким" и "дешёвым".

22 января, 14:05
<p>Фото © <a href="https://eurovision.tv/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">eurovision.tv</a></p>

Фото © eurovision.tv

Организационный комитет конкурса Евровидение, который в этом году будет проходить в Италии, опубликовал логотип и слоган мероприятия на официальной странице мероприятия в "Инстаграме".

"Дамы и господа, представляем "красивый" слоган и тематическое оформление #Евровидения 2022 года. Мы рады представить логотип Turin 2022, а также новый слоган — "Звук красоты", — говорится в сообщении.

Как подчеркнули организаторы конкурса, визуальная идентичность и презентация мероприятия городом – организатором шоу является очень важным аспектом. Они также пообещали на следующей неделе объяснить значение и другие подробности атрибутов конкурса. Однако новое оформление совсем не пришлось по душе фанатам ежегодного мероприятия.

"И это логотип, сделанный в стране, которая считается законодателем стиля?" — отметил один из подписчиков.

Некоторые посчитали логотип "слишком несовременным", "простеньким" и "дешёвым". Под постом с фото поклонники также признались, что возлагали на дизайнеров слишком большие надежды и их ожидания не оправдались.

Группа Maneskin в 2021 году победила на Евровидении с песней Zitti e buoni, сразу покорив миллионы сердец по всему миру. В результате Италия получила право на проведение Евровидения в 2022 году. Претендентами на организацию конкурса были 11 городов, в числе которых Милан, Болонья, Римини и Пезаро, но был выбран Турин.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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