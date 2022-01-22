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Тела в коридоре и комнате: Появилось видео с места убийства семьи с ребёнком-инвалидом под Омском

14-летняя девочка и её шестилетний брат смогли спастись от злоумышленника, убежав из дома к соседям.

22 января, 12:10

Кадры с места тройного убийства в селе Юрьевка под Омском. Кадр из видео © Следственный комитет РФ

Кадры с места тройного убийства в селе Юрьевка под Омском. Видео © Следственный комитет РФ

Следственный комитет опубликовал кадры из села Юрьевка Омской области, где неизвестный ворвался в частный дом и убил трёх человек — 38-летнего мужчину, его 35-летнюю супругу и их 10-летнюю дочь.

Судя по видео, одного из погибших обнаружили в коридоре, а другого нашли в комнате. В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Сотрудниками рассматриваются различные версии случившегося.

Житель Омска убил жену за то, что она забыла покормить ребёнка

Житель Омска убил жену за то, что она забыла покормить ребёнка

Напомним, убийство троих членов семьи произошло под Омском утром 22 января. В селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. Двое детей — 14-летняя девочка и её шестилетний брат — спаслись, убежав из дома к соседям. Предварительно, из квартиры ничего не пропало. Сейчас нападавшего ищет полиция.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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