Кадры с места тройного убийства в селе Юрьевка под Омском. Видео © Следственный комитет РФ

Следственный комитет опубликовал кадры из села Юрьевка Омской области, где неизвестный ворвался в частный дом и убил трёх человек — 38-летнего мужчину, его 35-летнюю супругу и их 10-летнюю дочь.

Судя по видео, одного из погибших обнаружили в коридоре, а другого нашли в комнате. В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Сотрудниками рассматриваются различные версии случившегося.