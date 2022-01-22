Тела в коридоре и комнате: Появилось видео с места убийства семьи с ребёнком-инвалидом под Омском
14-летняя девочка и её шестилетний брат смогли спастись от злоумышленника, убежав из дома к соседям.
Кадры с места тройного убийства в селе Юрьевка под Омском. Кадр из видео © Следственный комитет РФ
Кадры с места тройного убийства в селе Юрьевка под Омском. Видео © Следственный комитет РФ
Следственный комитет опубликовал кадры из села Юрьевка Омской области, где неизвестный ворвался в частный дом и убил трёх человек — 38-летнего мужчину, его 35-летнюю супругу и их 10-летнюю дочь.
Судя по видео, одного из погибших обнаружили в коридоре, а другого нашли в комнате. В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Сотрудниками рассматриваются различные версии случившегося.
Напомним, убийство троих членов семьи произошло под Омском утром 22 января. В селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. Двое детей — 14-летняя девочка и её шестилетний брат — спаслись, убежав из дома к соседям. Предварительно, из квартиры ничего не пропало. Сейчас нападавшего ищет полиция.
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