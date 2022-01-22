Фигуристы Хаворнина и Чиризано победили на юниорском ЧР в соревновании танцевальных дуэтов
Ранее победителями в соревновании одиночников стали Илья Яблоков и ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева.
Фото © ТАСС / Christopher Levy / ZUMA Wire
Фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано стали победителями юниорского первенства России в соревновании танцевальных пар. Турнир проходит в эти дни в Саранске.
По сумме двух прокатов они набрали 182,77 балла. Менее балла им уступили Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, а третьими стали Софья Тютюнина и Александр Шустицкий.
Ранее Лайф сообщал, что победителем первенства среди юниоров стал Илья Яблоков, а у юниорок лучшей была Софья Акатьева.
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