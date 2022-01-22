Фигуристы Хаворнина и Чиризано победили на юниорском ЧР в соревновании танцевальных дуэтов

Фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано стали победителями юниорского первенства России в соревновании танцевальных пар. Турнир проходит в эти дни в Саранске.

По сумме двух прокатов они набрали 182,77 балла. Менее балла им уступили Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, а третьими стали Софья Тютюнина и Александр Шустицкий.