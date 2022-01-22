Фридриха Мерца избрали новым председателем партии ХДС
Ещё в декабре прошлого года его предварительно выбрали будущим лидером союза.
Фото © ТАСС / Michael Kappeler / dpa
Немецкий политик Фридрих Мерц официально утверждён новым председателем Христианско-демократического союза (ХДС), за него проголосовало 94% делегатов съезда. Трансляцию голосования в прямом эфире вёл телеканал Phoenix.
Ещё в декабре прошлого года Мерца предварительно выбрали будущим лидером. Тогда за политика проголосовало 62,1% из примерно 400 тысяч членов ХДС. Сегодня он утверждён официально — в соответствии с уставом партии.
Мерц ранее пытался стать председателем ХДС дважды. В декабре 2018 года он проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а ровно год назад — Армину Лашету.
Ранее Лайф сообщал, что Меркель отказалась от предложения Гутерриша работать в ООН. Экс-канцлер ФРГ поблагодарила генсека организации за предоставленную возможность.
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