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"Дышат в затылок": Биатлонист Бё признался, что соскучился по борьбе с россиянами

Он также уверен, что наша сборная может бросить вызов скандинавам на Олимпиаде в Пекине.

22 января, 11:43
<p>Фото © ТАСС / Lubos Pavlicek / CTK via ZUMA Press</p>

Фото © ТАСС / Lubos Pavlicek / CTK via ZUMA Press

Норвежский биатлонист Тарьей Бё положительно отозвался о своих соперниках из сборной России перед стартом Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает телеканал TV2.

"Сейчас Россия снова находится на том месте, где я хотел бы её видеть, — дышит нам в затылок. Мы соскучились по борьбе с ними и по русским выкрикам из комментаторской будки", — рассказал Бё.

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Он также заметил, что россияне могут бросить серьёзный вызов норвежцам на Олимпиаде в Пекине, особенно в эстафете.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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