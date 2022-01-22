"Дышат в затылок": Биатлонист Бё признался, что соскучился по борьбе с россиянами
Он также уверен, что наша сборная может бросить вызов скандинавам на Олимпиаде в Пекине.
Фото © ТАСС / Lubos Pavlicek / CTK via ZUMA Press
Норвежский биатлонист Тарьей Бё положительно отозвался о своих соперниках из сборной России перед стартом Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает телеканал TV2.
"Сейчас Россия снова находится на том месте, где я хотел бы её видеть, — дышит нам в затылок. Мы соскучились по борьбе с ними и по русским выкрикам из комментаторской будки", — рассказал Бё.
Он также заметил, что россияне могут бросить серьёзный вызов норвежцам на Олимпиаде в Пекине, особенно в эстафете.
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