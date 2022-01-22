Норвежский биатлонист Тарьей Бё положительно отозвался о своих соперниках из сборной России перед стартом Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает телеканал TV2.

"Сейчас Россия снова находится на том месте, где я хотел бы её видеть, — дышит нам в затылок. Мы соскучились по борьбе с ними и по русским выкрикам из комментаторской будки", — рассказал Бё.