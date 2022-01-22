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Три клуба РПЛ проявляют интерес к форварду "Рубина" Деспотовичу

Ранее серб попрощался с казанской командой, из заявки которой его убрали в начале сезона.

22 января, 11:58

Фото © ФК "Рубин"

Сразу три клуба РПЛ проявляют интерес в услугах форварда "Рубина" Джордже Деспотовича, сообщает "Спорт-Экспресс".

В частности, в услугах нападающего заинтересованы "Химки", "Сочи" и "Ахмат". Деспотович уже покинул расположение "Рубина", а руководство клуба попросило его искать себе новую команду.

Ранее с "Рубином" попрощался форвард Джордже Деспотович, который осенью был выведен из заявки казанской команды.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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