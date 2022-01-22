Умер бывший личный фотограф Ельцина Дмитрий Донской

В Москве в возрасте 85 лет скончался бывший личный фотограф первого президента России Бориса Ельцина Дмитрий Донской. Об этом со ссылкой на его родственников сообщает РИА "Новости".

"Дмитрий умер после болезни. В октябре прошлого года он отметил 85-летний юбилей", — сообщил собеседник агентства.

Дмитрий Донской являлся одним из лучших спортивных фотокорреспондентов, чьи работы ставили в пример другим фотографам. Он посещал совершенно разные мероприятия, ездил на Олимпиады и был лауреатом более 160 международных премий. Затем спорт сменился политикой: с Борисом Ельциным Донской проработал с 1991 по 1997 год.

"В это время Дмитрий был не просто личным фотографом, он стал, по сути, членом семьи Ельциных. Снимал не только официоз, работу, но и его семью на отдыхе, в неформальной обстановке. Мог просто позвонить, приехать, общался легко", — рассказал коллега Донского Сергей Гунеев.