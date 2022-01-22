У участницы группы "Воровайки" Натальи Быстровой украли гонорар за концерт в Воронеже
Неизвестный вытащил кошелёк с деньгами из кармана шубы артистки.
Группа "Воровайки". Фото © Instagram / vorovaiki_official
Неизвестные обокрали участницу группы "Воровайки" Наталью Быстрову, возвращавшуюся с корпоративного выступления из Воронежа в Москву. После хулиганы скрылись в неизвестном направлении, сообщил Лайфу PR-менеджер группы Андрей Карпов.
Инцидент произошёл в ночь с 20 на 21 января. По предварительной версии, неизвестный вытащил кошелёк с деньгами из кармана шубы артистки. Наталья лишилась гонорара за концерт — 40 тысяч рублей. Однако она наотрез отказалась подавать заявление в полицию. Певица объяснила, что для неё данная сумма хоть и значительная, но она не готова, чтобы по такому делу допрашивали всех, в том числе других солисток группы и звукорежиссёра.
"Я в шоке, что такие люди ещё существуют! Никто вообще не слышал, по камерам тоже не проверишь, потому что их попросту нет", — поделилась Наталья в беседе с Лайфом.
Ранее Лайф рассказывал, что француженка лишилась 350 тысяч рублей после ночи в московском стриптиз-клубе. Дама не особо переживает: уверена, что банк вернёт средства, ведь деньги были застрахованы.
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