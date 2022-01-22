У участницы группы "Воровайки" Натальи Быстровой украли гонорар за концерт в Воронеже

Неизвестные обокрали участницу группы "Воровайки" Наталью Быстрову, возвращавшуюся с корпоративного выступления из Воронежа в Москву. После хулиганы скрылись в неизвестном направлении, сообщил Лайфу PR-менеджер группы Андрей Карпов.

Инцидент произошёл в ночь с 20 на 21 января. По предварительной версии, неизвестный вытащил кошелёк с деньгами из кармана шубы артистки. Наталья лишилась гонорара за концерт — 40 тысяч рублей. Однако она наотрез отказалась подавать заявление в полицию. Певица объяснила, что для неё данная сумма хоть и значительная, но она не готова, чтобы по такому делу допрашивали всех, в том числе других солисток группы и звукорежиссёра.

"Я в шоке, что такие люди ещё существуют! Никто вообще не слышал, по камерам тоже не проверишь, потому что их попросту нет", — поделилась Наталья в беседе с Лайфом.