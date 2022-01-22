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У участницы группы "Воровайки" Натальи Быстровой украли гонорар за концерт в Воронеже

Неизвестный вытащил кошелёк с деньгами из кармана шубы артистки.

22 января, 16:57
<p>Группа "Воровайки". Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CWv_onzIHMp/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vorovaiki_official</a></p>

Группа "Воровайки". Фото © Instagram / vorovaiki_official

Неизвестные обокрали участницу группы "Воровайки" Наталью Быстрову, возвращавшуюся с корпоративного выступления из Воронежа в Москву. После хулиганы скрылись в неизвестном направлении, сообщил Лайфу PR-менеджер группы Андрей Карпов.

Инцидент произошёл в ночь с 20 на 21 января. По предварительной версии, неизвестный вытащил кошелёк с деньгами из кармана шубы артистки. Наталья лишилась гонорара за концерт — 40 тысяч рублей. Однако она наотрез отказалась подавать заявление в полицию. Певица объяснила, что для неё данная сумма хоть и значительная, но она не готова, чтобы по такому делу допрашивали всех, в том числе других солисток группы и звукорежиссёра.

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"Я в шоке, что такие люди ещё существуют! Никто вообще не слышал, по камерам тоже не проверишь, потому что их попросту нет", — поделилась Наталья в беседе с Лайфом.

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Ранее Лайф рассказывал, что француженка лишилась 350 тысяч рублей после ночи в московском стриптиз-клубе. Дама не особо переживает: уверена, что банк вернёт средства, ведь деньги были застрахованы.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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