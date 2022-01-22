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Семь человек погибли и десять пострадали при взрыве в афганском Герате

По предварительной версии, ЧП произошло в пассажирском автобусе.

22 января, 16:22

В афганском Герате жертвами взрыва стали 6 человек, ещё 10 получили ранения © Twitter / Hasht e Subh Daily

В афганском Герате жертвами взрыва стали 6 человек, ещё 10 получили ранения © Twitter / Arwin naqib

В Афганистане семь человек погибли и десять госпитализированы с травмами после взрыва, прогремевшего в городе Герат на северо-востоке страны. О случившемся сообщает телеканал TOLOnews, ссылаясь на свои источники.

Предположительно, в квартале Хаджи-Аббас был взорван пассажирский микроавтобус. Среди жертв есть дети и женщины. Произошедшее подтвердили в "Талибане"*, но подробности раскрывать не стали.

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Ранее Лайф писал, что миссия ООН сообщила о похищении двух активисток в Афганистане. В организации призвали представителей новой власти предоставить сведения о местонахождении женщин.

*Организация, запрещённая ООН.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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