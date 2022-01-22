Семь человек погибли и десять пострадали при взрыве в афганском Герате

В афганском Герате жертвами взрыва стали 6 человек, ещё 10 получили ранения © Twitter / Arwin naqib

В Афганистане семь человек погибли и десять госпитализированы с травмами после взрыва, прогремевшего в городе Герат на северо-востоке страны. О случившемся сообщает телеканал TOLOnews, ссылаясь на свои источники.

Предположительно, в квартале Хаджи-Аббас был взорван пассажирский микроавтобус. Среди жертв есть дети и женщины. Произошедшее подтвердили в "Талибане"*, но подробности раскрывать не стали.

Ранее Лайф писал, что миссия ООН сообщила о похищении двух активисток в Афганистане. В организации призвали представителей новой власти предоставить сведения о местонахождении женщин.