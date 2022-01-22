Доктор Мясников назвал соусы самой частой причиной отравлений

Многие люди учитывают соусы в рационе, хотя эти добавки несут большую угрозу для здоровья, заявил в эфире канала "Россия-1" врач и телеведущий Александр Мясников. По словам медика, самая здоровая пища — это несолёные блюда с минимальным количеством специй и без добавления соусов.

"Любой соус — это огромное количество калорий. Казалось бы, кетчуп — это просто помидоры. Тогда почему в нём столько калорий?" — поинтересовался врач.

Мясников пояснил, что при производстве в кетчуп добавляют сахар, муку, соль, загустители и консерванты — всё это повышает калорийность. Ещё одним опасным последствием употребления соусов являются пищевые отравления, и это особенно актуально для жарких стран, где стоящие на столе добавки быстро портятся.

"Шикарные отели, пять звёзд, всё хорошо. А травятся через соусы, так как они стоят на столике день, два, месяц... Там заводится сальмонелла, кишечная палочка", — объяснил доктор.

Мясников порекомендовал готовить соусы дома и хранить в холодильнике, подчёркивая, что высокая калорийность добавок приравнивает их к отдельным блюдам.

"Если вы съели курицу с соусом, то считайте, что вы съели две курицы. Если вы съели рис с соусом, то считайте, что вы съели две порции риса", — пояснил он.

Также Мясников предупредил, что соевый соус из-за содержания большого количества соли особенно вреден для гипертоников, а замену соли соевой добавкой назвал самообманом.