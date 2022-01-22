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Доктор Мясников назвал соусы самой частой причиной отравлений

По его словам, это особенно актуально для жарких стран, где стоящие на столе добавки быстро портятся.

22 января, 16:08
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Многие люди учитывают соусы в рационе, хотя эти добавки несут большую угрозу для здоровья, заявил в эфире канала "Россия-1" врач и телеведущий Александр Мясников. По словам медика, самая здоровая пища — это несолёные блюда с минимальным количеством специй и без добавления соусов.

"Любой соус — это огромное количество калорий. Казалось бы, кетчуп — это просто помидоры. Тогда почему в нём столько калорий?" — поинтересовался врач.

Мясников пояснил, что при производстве в кетчуп добавляют сахар, муку, соль, загустители и консерванты — всё это повышает калорийность. Ещё одним опасным последствием употребления соусов являются пищевые отравления, и это особенно актуально для жарких стран, где стоящие на столе добавки быстро портятся.

"Шикарные отели, пять звёзд, всё хорошо. А травятся через соусы, так как они стоят на столике день, два, месяц... Там заводится сальмонелла, кишечная палочка", — объяснил доктор.

Мясников порекомендовал готовить соусы дома и хранить в холодильнике, подчёркивая, что высокая калорийность добавок приравнивает их к отдельным блюдам.

"Если вы съели курицу с соусом, то считайте, что вы съели две курицы. Если вы съели рис с соусом, то считайте, что вы съели две порции риса", — пояснил он.

Также Мясников предупредил, что соевый соус из-за содержания большого количества соли особенно вреден для гипертоников, а замену соли соевой добавкой назвал самообманом.

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Ранее доктор Мясников посоветовал пить 3–5 чашек кофе в день для защиты от рака. Он также отметил пользу зелёного чая. Врач напомнил, что он содержит большое количество полифенолов, которые во многих случаях снижают риск онкологии.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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