Ребёнок с двумя парами рук и ног родился в Индии, его уже окрестили божеством

В Индии на свет появился ребёнок с четырьмя руками и четырьмя ногами. Местные посчитали это знаком свыше и назвали малыша воплощением многорукого божества Вишну, пишет Daily Star. Люди стали приходить в больницу, чтобы увидеть его и сфотографировать. Из зевак в клинике выстроилась очередь.

Младенец родился 17 января в Восточной Индии. Не называются ни его пол, ни имя, которое дали родители. Врачи опасаются, что ребёнок может не выжить из-за природных отклонений в развитии. Причиной патологии стало тяжёлое течение беременности у женщины и сопутствующие осложнения.