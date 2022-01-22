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Ребёнок с двумя парами рук и ног родился в Индии, его уже окрестили божеством

Врачи опасаются за жизнь малыша из-за такой патологии, причиной которой стали осложнения во время беременности матери.

22 января, 15:36
<p>Фото © Jam Press Vid / Newslions</p>

Фото © Jam Press Vid / Newslions

В Индии на свет появился ребёнок с четырьмя руками и четырьмя ногами. Местные посчитали это знаком свыше и назвали малыша воплощением многорукого божества Вишну, пишет Daily Star. Люди стали приходить в больницу, чтобы увидеть его и сфотографировать. Из зевак в клинике выстроилась очередь.

Младенец родился 17 января в Восточной Индии. Не называются ни его пол, ни имя, которое дали родители. Врачи опасаются, что ребёнок может не выжить из-за природных отклонений в развитии. Причиной патологии стало тяжёлое течение беременности у женщины и сопутствующие осложнения.

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Ранее сообщалось, что жителей деревни в индийском штате Ассам напугал новорождённый козлёнок. Коза принесла потомство с мордой детёныша-гуманоида.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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