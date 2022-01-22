Куба отменила сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты для россиян, но не всех
Для тех, кто путешествует самостоятельно, правила остаются неизменными.
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Куба изменила порядок въезда для россиян. Теперь у организованных путешественников не будут требовать сертификаты о вакцинации от коронавируса или ПЦР-тесты. Как сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР), информация уже опубликована на сайтах некоторых турагентств.
"Решением Минздрава Кубы от 5 января "пакетные" туристы (то есть путешествующие через туроператоров и турагентов) из России, Украины, Польши, Канады и России освобождены от обязательного представления при въезде как сертификатов о вакцинации, так и справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов на CoViD-19", — говорится в сообщении.
Однако для тех, кто путешествует самостоятельно, правила остаются неизменными. Таким туристам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, а также заполнение электронной формы D'Viajeros. Туристы, не успевшие заполнить анкету до отправления, смогут сделать это по прибытии. Для этого в аэропортах Кубы можно воспользоваться бесплатным доступом в Интернет в течение 30 минут.
А ранее стало известно, что привитые россияне с 1 марта смогут попасть на Кипр без ПЦР-теста. Те, кто не вакцинировался, должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест и сдать ещё один за свой счёт при въезде на остров.
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