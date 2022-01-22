Куба отменила сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты для россиян, но не всех

Куба изменила порядок въезда для россиян. Теперь у организованных путешественников не будут требовать сертификаты о вакцинации от коронавируса или ПЦР-тесты. Как сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР), информация уже опубликована на сайтах некоторых турагентств.

"Решением Минздрава Кубы от 5 января "пакетные" туристы (то есть путешествующие через туроператоров и турагентов) из России, Украины, Польши, Канады и России освобождены от обязательного представления при въезде как сертификатов о вакцинации, так и справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов на CoViD-19", — говорится в сообщении.

Однако для тех, кто путешествует самостоятельно, правила остаются неизменными. Таким туристам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, а также заполнение электронной формы D'Viajeros. Туристы, не успевшие заполнить анкету до отправления, смогут сделать это по прибытии. Для этого в аэропортах Кубы можно воспользоваться бесплатным доступом в Интернет в течение 30 минут.