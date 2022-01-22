В Псковской области закончилась вакцина от ковида "Спутник лайт"

В Псковской области закончились запасы вакцины "Спутник лайт". Когда будет следующая поставка препарата, пока не известно. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников.

"Информирую, что "Спутник лайт" в регионе полностью закончился. Данных о новых поставках пока нет. К новой волне Минздрав рекомендует ревакцинироваться любой зарегистрированной двухкомпонентной вакциной. Так надёжнее", — сообщил он жителям в своём инстаграме.

Губернатор отметил, что после новогодних праздников темпы вакцинации в регионе восстанавливаются достаточно медленно. Динамика заболевания начинает нарастать, заражённые есть и среди администрации области. На данный момент первым компонентом в регионе привился 276 071 человек, завершили курс вакцинации — 273 318, прошли ревакцинацию — 34 287 человек.