Вирусолог Альтштейн оценил эффективность ингаляций водкой против "омикрона"

По его словам, к профилактике болезней алкоголь отношения не имеет. Спирт разрушает вирусы, но для этого должна быть очень большой его концентрация. Поэтому лечение водкой — совет из разряда ложных и даже опасных, подчеркнул эксперт.

"Спирт на маске тут же будет улетучиваться, и ничего действовать не будет. А дышать этим спиртом бессмысленно, потому что спирт будет разводиться слюной и всем жидким содержимым, которое есть в носу, в глотке. Действия никакого не будет. Это просто выдумка, в которую и поверить-то нельзя", — объяснил учёный.