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Вирусолог Альтштейн оценил эффективность ингаляций водкой против "омикрона"

Спирт способен разрушать вирусы, но только при очень большой своей концентрации, отметил собеседник Лайфа.

22 января, 15:25
<p>Анатолий Альтштейн © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Анатолий Альтштейн © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Никакое вдыхание паров водки или спирта не поможет при коронавирусе, рассказал Лайфу профессор вирусологии, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, к профилактике болезней алкоголь отношения не имеет. Спирт разрушает вирусы, но для этого должна быть очень большой его концентрация. Поэтому лечение водкой — совет из разряда ложных и даже опасных, подчеркнул эксперт.

"Спирт на маске тут же будет улетучиваться, и ничего действовать не будет. А дышать этим спиртом бессмысленно, потому что спирт будет разводиться слюной и всем жидким содержимым, которое есть в носу, в глотке. Действия никакого не будет. Это просто выдумка, в которую и поверить-то нельзя", — объяснил учёный.

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Напомним, ранее доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников предложил капать на санитарную маску немного водки и дышать. Вдыхание паров алкоголя якобы способствует элиминации вируса из дыхательной системы. Геннадий Онищенко назвал этот совет глупой и неудачной шуткой.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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