Инфекционист Минздрава Чуланов рассказал, чем лечить ковид © LIFE

В России есть препараты, которые в той или иной степени доказали свою эффективность против коронавирусной инфекции. Ими пользоваться можно, но только по рекомендации врача, объяснил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

"Есть препараты, которые доказано подавляют размножение вируса. "Фавипиравир" — один из этих препаратов. Он есть в аптеках, государство выделяет немалые средства на обеспечение бесплатно этим препаратом. Есть и другие препараты, которые внесены во временные методические рекомендации. Это серьёзный документ, больше ста специалистов над ним работали, каждый по своему разделу. Поэтому ему доверять можно, и это доказала даже международная практика. Некоторые препараты, которые были включены в наши рекомендации ещё в 2020 году, только в 2021-м вошли в рекомендации ВОЗ, в рекомендации американские", — рассказал Чуланов в шоу "Дайте сказать!".

Он отметил, что люди часто занимаются самолечением и покупают в аптеках любые противовирусные препараты, которые при этом не предназначены для лечения ковида. Инфекционист подчеркнул, что пользоваться нужно только одобренными медикаментами, которые есть в рекомендациях Минздрава, но назначение должен давать врач. Чуланов напомнил, что сейчас пациенту необязательно идти в поликлинику. Он может получить рекомендацию специалиста удалённо — по телефону или в формате телемедицинской консультации. Либо граждане могут лично обратиться в больницу, где есть специальный вход для коронавирусных больных.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Владимир Чуланов также рассказал, как можно эффективно защитить себя от ковида и что делать при появлении нового вируса. Смотрите полную версию по ссылке.