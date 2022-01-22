НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Надежды на олимпийскую медаль: Женская сборная России завоевала серебро в эстафете на Кубке мира по биатлону

По ходу гонки наша команда долгое время шла в лидерах, однако заехала на три штрафных круга.

22 января, 15:20
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Darko Bandic</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Darko Bandic

Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Италии.

За нашу команду выступали Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Отметим, что на третьем этапе Казакевич зашла на три штрафных круга, а до этого россиянки шли в лидерах.

Бабиков стал десятым в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Италии

Бабиков стал десятым в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Италии

Победу одержала сборная Норвегии, а бронзовую медаль завоевали представительницы команды Франции.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1