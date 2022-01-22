Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Италии.

За нашу команду выступали Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Отметим, что на третьем этапе Казакевич зашла на три штрафных круга, а до этого россиянки шли в лидерах.