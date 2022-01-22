Надежды на олимпийскую медаль: Женская сборная России завоевала серебро в эстафете на Кубке мира по биатлону
По ходу гонки наша команда долгое время шла в лидерах, однако заехала на три штрафных круга.
Фото © ТАСС / AP Photo / Darko Bandic
Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Италии.
За нашу команду выступали Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Отметим, что на третьем этапе Казакевич зашла на три штрафных круга, а до этого россиянки шли в лидерах.
Победу одержала сборная Норвегии, а бронзовую медаль завоевали представительницы команды Франции.
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